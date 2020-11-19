  • مباشر
اللغة

ريال مدريد يكشف مدة غياب راموس

إصابة راموس خلال مباراة إسبانيا وألمانيا

ريال مدريد يكشف مدة غياب راموس

متابع الغاء المتابعة

مدريد - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

سيغيب القائد سيرجيو راموس عن رحلة ريال مدريد لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن أكد النادي الإسباني إصابة اللاعب في عضلات الفخذ الخلفية خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا.

وتم استبدال راموس في الشوط الأول من فوز إسبانيا الساحق 6-صفر على ألمانيا يوم الثلاثاء.

وقال ريال مدريد في بيان: بعد خضوعه لفحوص تحت إشراف الفريق الطبي لريال مدريد تأكد إصابة سيرجيو راموس في عضلات الفخذ الخلفية.

وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية أن راموس سيغيب عن مواجهة فياريال في الدوري الإسباني مطلع الأسبوع ومباراة انتر ميلان في دوري الأبطال.

ويعاني ريال مدريد من سجل سيئ في غياب قائده حيث خسر الفريق في سبع من آخر ثماني مباريات في دوري الأبطال لم يلعب فيها راموس.

ويواجه ريال جدولا مزدحما حيث سيخوض مباريات أمام الافيس وشاختار دونيتسك وإشبيلية وبروسيا مونشنغلادباخ وأتلتيكو مدريد في الأسابيع الثلاثة المقبلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بعيداً عن كورونا.. مدير بعيداً عن كورونا.. مدير "الصحة العالمية" يواجه اتهامات إثيوبية
سفاح الجيزة يرشد عن مكان اختفاء جثة ضحيته الرابعة سفاح الجيزة يرشد عن مكان اختفاء جثة ضحيته الرابعة

الأكثر قراءة

تفاصيل مرعبة عن أغرب جريمة بمصر.. تفاصيل مرعبة عن أغرب جريمة بمصر.. "خطأ بسيط كشفها"
افتتاح متحف شقيق الأسد.. وطوابير السوريين تصطف على الخبز افتتاح متحف شقيق الأسد.. وطوابير السوريين تصطف على الخبز
ليفربول يدفن نظارة كلوب وحذاء فان ديك.. ويستخرجهما بعد 50 عاماً ليفربول يدفن نظارة كلوب وحذاء فان ديك.. ويستخرجهما بعد 50 عاماً
كل رعب كورونا حول العالم سببته كل رعب كورونا حول العالم سببته "ملعقة شاي".. أيعقل؟!
إسبانيا تعثر على 400 قبر لمسلمي الأندلس قبل 1300 عام إسبانيا تعثر على 400 قبر لمسلمي الأندلس قبل 1300 عام
بعيداً عن كورونا.. مدير بعيداً عن كورونا.. مدير "الصحة العالمية" يواجه اتهامات إثيوبية

قبل أن تذهب

"الجواز المناعي" بديلا عن "الباسبور" في زمن كورونا
"الجواز المناعي" بديلا عن "الباسبور" في زمن كورونا

اكتشف المزيد