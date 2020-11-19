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فودين سعيد بـ"رد الجميل" لمدربه ساوثغيت

فودين إنجلترا آيسلندا
اللاعب الشاب أحرز هدفين في شباك آيسلندا

فودين سعيد بـ"رد الجميل" لمدربه ساوثغيت

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

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كشف فيل فودين لاعب وسط إنجلترا أنه كان سعيدا برد الجميل للمدرب غاريث ساوثغيت بعد تسجيله هدفين في الفوز 4-صفر على آيسلندا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الأربعاء بعد شهرين من انتهاك قيود فيروس كورونا.

وظهرت مزاعم بمقابلة فودين وميسون غرينوود مع امرأتين في فندق المنتخب بعد الفوز على آيسلندا في ريكيافيك قبل شهرين، وتم حرمانهما من السفر مع المنتخب لمواجهة الدنمارك في المباراة التالية، لكن فودين البالغ عمره 20 عاما عاد إلى تشكيلة إنجلترا وخاض مباراته الأولى منذ هذه الواقعة وهز الشباك مرتين وصنع هدفا باستاد ويمبلي.

وقال لاعب مانشستر سيتي بعد المباراة: كانت واحدة من أصعب اللحظات في حياتي. في هذا الوقت تكون بحاجة إلى ثقة مدربك.

وتابع: أكن احتراما هائلا لغاريث بعد إشراكي وثقته بي، أنا سعيد برد الجميل بتسجيل هدفين. كنت عازما على العودة وتقديم أفضل ما لدي. كنت متوترا في البداية لكني اعتدت على ذلك.

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