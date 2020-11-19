  • مباشر
اللغة

فوز شرفي لمنتخب إنجلترا على أيسلندا

من مباراة إنجلترا و أيسلندا

فوز شرفي لمنتخب إنجلترا على أيسلندا

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

حقق منتخب إنجلترا فوزا شرفيا 4-صفر على ضيفه منتخب أيسلندا، يوم الأربعاء في ختام مباريات المجموعة الثانية بالقسم الأول في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وسيطرت انجلترا حين حول ديكلان رايس لاعب وست هام يونايتد الكرة برأسه إلى الشباك بعد ركلة حرة في الدقيقة 20 وضاعفت التقدم بعد أربع دقائق بتسديدة ميسون ماونت لاعب وسط تشيلسي.

وبدأت أيسلندا الشوط الثاني بشكل سيء بعد طرد بركير مار سايفارسون، الذي خاض مباراته الدولية 95، لحصوله على الانذار الثاني.

ووسع فودن لاعب مانشستر سيتي (20 عاما) الفارق إلى 3-صفر قبل عشر دقائق على النهاية وهو هدفه الأول مع انجلترا ثم أضاف الهدف الرابع بتسديدة بعيدة المدى.

وفشلت انجلترا بالفعل في التأهل لنهائيات دوري الأمم عقب الخسارة 2-صفر من بلجيكا يوم الأحد بينما هبطت أيسلندا للقسم الثاني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

كل رعب كورونا حول العالم سببته كل رعب كورونا حول العالم سببته "ملعقة شاي".. أيعقل؟!
لبناني - أرمني أسس لبناني - أرمني أسس "مودرنا" التي طوّرت اللقاح الأميركي

الأكثر قراءة

تفاصيل مرعبة عن أغرب جريمة بمصر.. تفاصيل مرعبة عن أغرب جريمة بمصر.. "خطأ بسيط كشفها"
افتتاح متحف شقيق الأسد.. وطوابير السوريين تصطف على الخبز افتتاح متحف شقيق الأسد.. وطوابير السوريين تصطف على الخبز
كل رعب كورونا حول العالم سببته كل رعب كورونا حول العالم سببته "ملعقة شاي".. أيعقل؟!
ليفربول يدفن نظارة كلوب وحذاء فان ديك.. ويستخرجهما بعد 50 عاماً ليفربول يدفن نظارة كلوب وحذاء فان ديك.. ويستخرجهما بعد 50 عاماً
روشن التابعة لـ روشن التابعة لـ "PIF" تعلن عن حيّها الأول في الرياض
سيل من النازحين.. وتيغراي سيل من النازحين.. وتيغراي "قوات إثيوبيا ستواجه الجحيم"

قبل أن تذهب

تويتر يعين أشهر القراصنة مديرا لأمن المعلومات
تويتر يعين أشهر القراصنة مديرا لأمن المعلومات

اكتشف المزيد