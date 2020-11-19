فوز شرفي لمنتخب إنجلترا على أيسلندا

حقق منتخب إنجلترا فوزا شرفيا 4-صفر على ضيفه منتخب أيسلندا، يوم الأربعاء في ختام مباريات المجموعة الثانية بالقسم الأول في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.



وسيطرت انجلترا حين حول ديكلان رايس لاعب وست هام يونايتد الكرة برأسه إلى الشباك بعد ركلة حرة في الدقيقة 20 وضاعفت التقدم بعد أربع دقائق بتسديدة ميسون ماونت لاعب وسط تشيلسي.



وبدأت أيسلندا الشوط الثاني بشكل سيء بعد طرد بركير مار سايفارسون، الذي خاض مباراته الدولية 95، لحصوله على الانذار الثاني.



ووسع فودن لاعب مانشستر سيتي (20 عاما) الفارق إلى 3-صفر قبل عشر دقائق على النهاية وهو هدفه الأول مع انجلترا ثم أضاف الهدف الرابع بتسديدة بعيدة المدى.



وفشلت انجلترا بالفعل في التأهل لنهائيات دوري الأمم عقب الخسارة 2-صفر من بلجيكا يوم الأحد بينما هبطت أيسلندا للقسم الثاني.