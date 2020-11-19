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لامبارد: الدوري الإنجليزي يفتقد إلى "المنطق"

مورينيو لامبارد
لامبارد في مباراة سابقة لفريقه أمام توتنهام

لامبارد: الدوري الإنجليزي يفتقد إلى "المنطق"

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لندن - رويترز

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دعا فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لإلغاء إقامة مباريات مبكرا أيام السبت لحماية اللاعبين وسط الجدول المزدحم.

وسيزور تشيلسي فريق نيوكاسل يونايتد في وقت مبكر بعد غد السبت، ويشعر لامبارد بالقلق إزاء عدم وجود وقت كاف لإعداد لاعبيه، الذين عاد الكثير منهم اليوم الخميس بعد المشاركة مع منتخباتهم.

وقال لامبارد في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: هذا ليس أفضل وضع. عندما تنظر لجدول المباريات تجد أنه من غير المنطقي حدوث ذلك. بداية الكثير من المباريات في تماما الساعة 12:30 ظهرا أمر غير منطقي، إنها ليست الطريقة المثالية على الإطلاق لإعداد لاعبين لخوض مباراة في الدوري الممتاز. أنت تريد الأفضل للمسابقة. أنا أريد تقديم أفضل ما لدى الفريق لكن هذه ظروف صعبة للغاية.

وواصل: الإصابات تتزايد في الدوري الممتاز. يجب تغيير مواعيد المباريات وهذا ليس صعبا. علينا أن نواصل البحث عن أفضل طريقة لتغيير ذلك.

ودعا لامبارد أيضا الدوري الممتاز لإعادة التفكير في موقفه من قصر التبديلات على ثلاثة فقط لكل فريق في المباراة الواحدة.

ومنح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم البطولات المحلية خيار استمرار استخدام خمسة تبديلات في كل مباراة في موسم 2020-2021 قبل السماح بذلك في وقت سابق هذا العام، لكن أندية الدوري الممتاز صوتت ضد هذا الخيار.

وأضاف المدرب الإنجليزي في إشارة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي: أعتقد أن هذا الأمر يجب مناقشته مع الأندية مرة أخرى. قلقي الأساسي على سلامة اللاعبين، إنهم تحت ضغط كبير خاصة الذين يلعبون في بطولتي أوروبا.

وأكد لامبارد أن صانع اللعب الألماني كاي هافرتس عاد للتدريبات عقب انتهاء فترة عزله بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في وقت سابق هذا الشهر لكنه من غير المرجح مشاركته أمام نيوكاسل.

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