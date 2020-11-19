  • مباشر
اللغة

لوكاكو: منتخب بلجيكا تحسن على المستوى الدفاعي

لوكاكو
لوكاكو في المباراة التي كسبتها بلجيكا 4-2

لوكاكو: منتخب بلجيكا تحسن على المستوى الدفاعي

متابع الغاء المتابعة

بروكسل - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أكد روميلو لوكاكو مهاجم بلجيكا أن منتخب بلاده يستطيع اللعب بسلاسة وتقديم كرة هجومية، لكنه قادر أيضا على تحقيق النتائج بعد الفوز 4-2 على الدنمارك وبلوغ الدور قبل النهائي بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم يوم الأربعاء.

وكانت بلجيكا واحدة من المنتخبات الأوروبية صاحبة الأداء الثابت في السنوات الأخيرة لكن رغم تصدرها التصنيف العالمي بدت ضعيفة تحت الضغط عندما لا تسيطر على المباريات.

وأشار لوكاكو إلى أن الأداء الهجومي لبلجيكا بقيادة إيدن هازارد وكيفن دي بروين اندمج الآن مع فاعلية دفاعية تمنح المنتخب القدرة على التعامل مع المشاكل.

وأضاف لوكاكو بعد فوز الأربعاء الذي لم يعبر عن سيطرة الدنمارك على فترات من المباراة: أثبتنا أننا نستطيع خوض مباريات صعبة، نستطيع مواجهة الفرق الأضعف لكن أيضا نعلم كيف نفوز عندما نحتاج إلى فعل ذلك حتى لو لم نقدم أفضل ما لدينا. عندما نكون بحاجة للدفاع نفعل ذلك ونعتمد على الهجمات المرتدة، أسلوبنا تطور بالقدر الذي نستطيع خلاله اللعب بفاعلية دفاعية وهز الشباك من فرصة وحيدة.

وواصل لوكاكو تألقه بتسجيل هدفين يوم الأربعاء ليرفع رصيده إلى 57 هدفا في 89 مباراة مع بلجيكا.

وتأهلت بلجيكا إلى الدور قبل النهائي لدوري الأمم الذي سيقام في أكتوبر 2021 بجانب أبطال العالم فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

عزت العلايلي للعربية.نت: لا أتعامل مع وسائل التواصل والعوالم الافتراضية عزت العلايلي للعربية.نت: لا أتعامل مع وسائل التواصل والعوالم الافتراضية
كارثة قتلت 1500 بالمحيط واختلفت حولها أميركا وبريطانيا كارثة قتلت 1500 بالمحيط واختلفت حولها أميركا وبريطانيا

الأكثر قراءة

تفاصيل مرعبة عن أغرب جريمة بمصر.. تفاصيل مرعبة عن أغرب جريمة بمصر.. "خطأ بسيط كشفها"
افتتاح متحف شقيق الأسد.. وطوابير السوريين تصطف على الخبز افتتاح متحف شقيق الأسد.. وطوابير السوريين تصطف على الخبز
كل رعب كورونا حول العالم سببته كل رعب كورونا حول العالم سببته "ملعقة شاي".. أيعقل؟!
ليفربول يدفن نظارة كلوب وحذاء فان ديك.. ويستخرجهما بعد 50 عاماً ليفربول يدفن نظارة كلوب وحذاء فان ديك.. ويستخرجهما بعد 50 عاماً
إسبانيا تعثر على 400 قبر لمسلمي الأندلس قبل 1300 عام إسبانيا تعثر على 400 قبر لمسلمي الأندلس قبل 1300 عام
سيل من النازحين.. وتيغراي سيل من النازحين.. وتيغراي "قوات إثيوبيا ستواجه الجحيم"

قبل أن تذهب

كيف ستغير شبكات اتصال الجيل الخامس مستقبل العالم؟
كيف ستغير شبكات اتصال الجيل الخامس مستقبل العالم؟

اكتشف المزيد