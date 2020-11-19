لوكاكو: منتخب بلجيكا تحسن على المستوى الدفاعي

أكد روميلو لوكاكو مهاجم بلجيكا أن منتخب بلاده يستطيع اللعب بسلاسة وتقديم كرة هجومية، لكنه قادر أيضا على تحقيق النتائج بعد الفوز 4-2 على الدنمارك وبلوغ الدور قبل النهائي بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم يوم الأربعاء.



وكانت بلجيكا واحدة من المنتخبات الأوروبية صاحبة الأداء الثابت في السنوات الأخيرة لكن رغم تصدرها التصنيف العالمي بدت ضعيفة تحت الضغط عندما لا تسيطر على المباريات.



وأشار لوكاكو إلى أن الأداء الهجومي لبلجيكا بقيادة إيدن هازارد وكيفن دي بروين اندمج الآن مع فاعلية دفاعية تمنح المنتخب القدرة على التعامل مع المشاكل.



وأضاف لوكاكو بعد فوز الأربعاء الذي لم يعبر عن سيطرة الدنمارك على فترات من المباراة: أثبتنا أننا نستطيع خوض مباريات صعبة، نستطيع مواجهة الفرق الأضعف لكن أيضا نعلم كيف نفوز عندما نحتاج إلى فعل ذلك حتى لو لم نقدم أفضل ما لدينا. عندما نكون بحاجة للدفاع نفعل ذلك ونعتمد على الهجمات المرتدة، أسلوبنا تطور بالقدر الذي نستطيع خلاله اللعب بفاعلية دفاعية وهز الشباك من فرصة وحيدة.



وواصل لوكاكو تألقه بتسجيل هدفين يوم الأربعاء ليرفع رصيده إلى 57 هدفا في 89 مباراة مع بلجيكا.



وتأهلت بلجيكا إلى الدور قبل النهائي لدوري الأمم الذي سيقام في أكتوبر 2021 بجانب أبطال العالم فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.