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مارتينيز مدرب بلجيكا يشيد ببطولة الدوري الأوروبي

مارتينيز
مارتينيز في مباراة سابقة مع منتخب بلجيكا

مارتينيز مدرب بلجيكا يشيد ببطولة الدوري الأوروبي

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بروكسل - رويترز

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يعتقد روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا أن بطولة دوري نهائي الأمم الأوروبية أصبحت سريعا جديرة بالاحترام وباتت تشكل جزءا مهما من جدول مباريات اللعبة، بعد التأهل إلى قبل نهائي المسابقة إلى جانب ثلاثة منتخبات فازت سابقا بكأس العالم.

وقال مارتينيز عقب الفوز 4-2 على الدنمارك في لوفين يوم الأربعاء ليتصدر مجموعته ويتأهل للدور الأخير للمسابقة في أكتوبر المقبل: هذه مجرد النسخة الثانية، لكن عند النظر إلى فرق قبل النهائي، فإن هذه البطولة نجحت سريعا في أن تصبح ذات قيمة.

وصعدت فرنسا وإسبانيا إلى قبل النهائي يوم الثلاثاء قبل أن تتأهل إيطاليا في اليوم التالي عقب الانتصار خارج الأرض على البوسنة.

وقال مارتينيز: إنها بطولة تضم منتخبات تتميز بالكفاءة تحب مواجهتها وستلعب أمام مثل هذه الفرق في قبل النهائي والنهائي، بالنسبة لنا، هذه المباريات التي تحتاجها. تحتاج إلى خوض مثل هذه المباريات الإقصائية في البطولات الكبرى. أنا مشجع كبير لهذه البطولة.

وأضاف مارتينيز أن مرحلة التصفيات، بإقامة ست مباريات في ثلاثة أشهر، تسمح للفرق بالوصول إلى الانسجام المطلوب وكذلك منح الفرصة لبعض اللاعبين الجدد.

وتقام بطولة دوري الأمم في أيام المباريات الدولية التي لا تضم مباريات في تصفيات كأس العالم أو تصفيات بطولة أوروبا، وهي تشغل أيام المباريات الودية الدولية سابقا.

وانطلقت هذه البطولة قبل عامين وتوجت البرتغال بالنسخة الافتتاحية بعد الفوز على هولندا في النهائي.

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