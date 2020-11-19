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مانشستر سيتي يمدد عقد غوارديولا موسمين

غوارديولا
المدرب الإسباني يتولى تدريب سيتي منذ 2016

مانشستر سيتي يمدد عقد غوارديولا موسمين

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مانشستر - رويترز

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أعلن مانشستر سيتي عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تمديد التعاقد مع مدربه بيب غوارديولا لمدة عامين ليستمر مع النادي حتى نهاية موسم 2022-2023 يوم الخميس.

وقاد الإسباني غوارديولا سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين إلى جانب التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي منذ قدومه في 2016.

وقال خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي في بيان: يمثل تمديد عقد بيب الخطوة الطبيعية التالية في رحلة بدأت منذ سنوات عديدة، هذا نتيجة الثقة المتبادلة والاحترام بينه وبين النادي.

ووجود غوارديولا على مدار خمس سنوات في سيتي هو الأطول له في فريق واحد منذ بدء مسيرته في 2008، إذ بدأ غوارديولا (49 عاما) مشواره مع برشلونة وقاد الفريق خلال الفترة 2008-2012، وقضى ثلاث سنوات في تدريب بايرن ميونخ الألماني قبل الانتقال إلى سيتي.

وقال غوارديولا: منذ وصولي إلى مانشستر سيتي، شعرت بترحيب كبير في النادي وفي المدينة ذاتها، ومنذ ذلك الحين حققنا هدفا كبيرا معا وسجلنا الأهداف وفزنا بالمباريات والبطولات، ونحن كلنا نشعر بفخر شديد بهذا النجاح.

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