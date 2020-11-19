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مورينيو: أنا "خبير" كرة القدم

مورينيو
المدرب البرتغالي مورينيو

مورينيو: أنا "خبير" كرة القدم

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لندن - رويترز

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قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير يوم الخميس إن الخبرة الكبيرة التي اكتسبها من فتراته التدريبية السابقة يجب أن تمنحه لقبا جديدا هو الخبير.

وكثيرا ما وصف مورينيو نفسه بأنه المدرب المميز عندما وصل إلى إنجلترا لتدريب تشيلسي في 2004 بعد قيادة بورتو البرتغالي إلى لقب دوري أبطال أوروبا.

ومنذ ذلك الحين، قاد المدرب البالغ عمره "57 عاما" إنتر ميلان وريال مدريد ثم تشيلسي في فترة ثانية قبل أن يتولى تدريب مانشستر يونايتد ثم توتنهام.

ورد على سؤال بشأن كيف يصف نفسه الآن، قال مورينيو في مقابلة مع "تينسنت سبورتس": '‬الخبير‭'‬. أتمتع بخبرة كبيرة. كل ما يحدث لي في كرة القدم الآن حدث لي من قبل. توجد بعض الوظائف تحتاج إلى لياقة بدنية خاصة مثل لاعب كرة القدم. لا يتمتع البالغ عمره 40 عاما بنفس الإمكانات التي لدى من يبلغ عمره 20 أو 30 عاما إلا إذا كنت مهاجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش. التدريب يحتاج إلى عقلك فقط، بتراكم الخبرات والمعرفة يمكن أن تصبح أفضل.

ويحتل توتنهام بقيادة مورينيو المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي ويتفوق بفارق خمس نقاط عن ضيفه يوم السبت مانشستر سيتي الذي خاض مباراة أقل.

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