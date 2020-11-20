  • مباشر
اللغة

أسطورة روما توتي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

توتي
فرانشيسكو توتي

أسطورة روما توتي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

متابع الغاء المتابعة

روما - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الإيطالي فرانشيسكو توتي النجم المعتزل واللاعب السابق في صفوف فريق روما الإيطالي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 بعد 15 يوما.

وكتب توتي "44 عاما" عبر منصة تبادل الصور"إنستغرام": مع بعض الارتياح يمكنني أن أخبرك أنه ليس مجرد نزهة في الحديقة، مؤكدا أنه شعر بالضعف مع انخفاض في مستويات الأكسجين والشعور بالحمى.

وقال توتي إنه حينما أخبره الأطباء بأنه تعرض لالتهاب رئوي مزدوج مرتبط بكوفيد-19، شعر وكأن الأمر بمثابة ضربة في القلب، مشيرا إلى أنه تمكن من العلاج في المنزل بدلا من المستشفى بفضل التشخيص السريع.

وفي الشهر الماضي توفي إينزو والد توتي عن عمر "76 عاما" بسبب فيروس كورونا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

قتلى وجرحى وانهيار عقارات في موجة طقس سيئ بمصر قتلى وجرحى وانهيار عقارات في موجة طقس سيئ بمصر
أوباما باع من أوباما باع من "أرض الميعاد" قيمة 20 مليون دولار بيوم واحد

الأكثر قراءة

إسبانيا تعثر على 400 قبر لمسلمي الأندلس قبل 1300 عام إسبانيا تعثر على 400 قبر لمسلمي الأندلس قبل 1300 عام
فيروس جديد خطير وسريع العدوى يظهر في بوليفيا فيروس جديد خطير وسريع العدوى يظهر في بوليفيا
تصريح صادم للصحة العالمية.. ماذا قالت بشأن علاج تلقاه ترمب؟ تصريح صادم للصحة العالمية.. ماذا قالت بشأن علاج تلقاه ترمب؟
سفاح الجيزة يرشد عن مكان اختفاء جثة ضحيته الرابعة سفاح الجيزة يرشد عن مكان اختفاء جثة ضحيته الرابعة
تنظيم القاعدة يؤكد مقتل أبو محمد المصري في إيران تنظيم القاعدة يؤكد مقتل أبو محمد المصري في إيران
المغرب..انتحار القنصل الفرنسي بطنجة شنقاً المغرب..انتحار القنصل الفرنسي بطنجة شنقاً

قبل أن تذهب

البقاء للأرشق.. طراز بوينغ المنكوب يحلق مجددا
البقاء للأرشق.. طراز بوينغ المنكوب يحلق مجددا

اكتشف المزيد