طائرة طبية تنقل صلاح والنني إلى إنجلترا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الخميس أنه نسق مع ناديي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين من أجل سفر كل من محمد صلاح ومحمد النني لاعبي المنتخب الأول إلى إنجلترا يوم الجمعة في طائرة خاصة مجهزة طبيا.



وكشف الاتحاد عن إيجابية المسحة الجديدة لصلاح مهاجم ليفربول والنني لاعب وسط أرسنال يوم الخميس.



وقال في بيان صحافي: سيطير صلاح والنني بطائرة خاصة مجهزة طبيا من مطار الغردقة إلى إنجلترا ،الجمعة، على أمل أن تتحول حالتيهما إلى سلبية قريبا والتمكن من العودة للمشاركة مع فريقيهما في المباريات المقبلة.



وكان الاتحاد المصري على تواصل وتنسيق دائمين مع الناديين منذ إصابة اللاعبين بفيروس كورونا، وجاءالتواصل من خلال محمد فضل عضو الاتحاد على المستوى الإداري ومحمد أبو العلا طبيب المنتخب على المستوى الطبي، فيما أجرى اللاعبان مسحة جديدة لكل منهما، الخميس،جاءت نتيجتيهما ايجابية أيضا.



وغاب صلاح عن مباراتي مصر أمام توغو بسبب كورونا هذا الأسبوع، بينما شارك النني في المباراة الأولى ثم كشفت الفحوص إصابته ليغيب عن مباراة الإياب يوم الثلاثاء الماضي. وفازت مصر بالمباراتين وباتت على أعتاب التأهل لكأس الأمم الأإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون عام 2022.