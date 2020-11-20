غوارديولا: لم أفكر بتدريب فريق آخر غير سيتي

قال بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، والذي جدد النادي عقده لمدة عامين، يوم الخميس، إنه لم يفكر في الانتقال لتدريب فريق آخر.

وبعد تجديد العقد، يستمر غوارديولا في تدريب مانشستر سيتي حتى عام 2023 على الأقل، وذلك بعد أن قاد الفريق لثمانية ألقاب منذ أن تولى تدريبه في عام 2016.

وقال غوارديولا في تصريحاته للصحافيين يوم الجمعة: لم أفكر بشأن أي مكان آخر، وإنما كنت أفكر فقط في البقاء هنا. هو ليس قراري أنا فقط، ولكنه قرار النادي أيضا. لو كنا شعرنا بأن هذا يكفي، كنت سأحصل على فترة راحة.

وتابع: لكن كان لدينا شعور بأن هناك العديد من الأشياء التي يمكننا تحقيقها معا. نرغب في مواصلة مع قدمناه في المواسم السابقة.

وتضمنت إنجازات غوارديولا مع مانشستر سيتي، قيادته للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين في عامي 2017 و2018، لكن الفريق لم يتوج تحت قيادته بدوري أبطال أوروبا، علما أن غوارديولا حقق هذا الإنجاز خلال تدريب برشلونة الإسباني.