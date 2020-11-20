كومان ينفي وجود خلاف بين ميسي وغريزمان

قلل رونالد كومان مدرب برشلونة من أهمية وجود خلاف بين القائد ليونيل ميسي وزميله المهاجم أنطوان غريزمان قبل زيارة أتلتيكو مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت.



وفي وقت سابق هذا الشهر قال إيريك أولهاتس، وكيل أعمال غريزمان السابق لمجلة "فرانس فوتبول" إن المهاجم الأرجنتيني أثار مشكلة مع عميله السابق، ما دفع ميسي للهجوم على الصحافيين عند عودته من المشاركة مع منتخب بلاده.



وعند سؤاله على الموضوع قبل زيارة أتلتيكو مدريد قال كومان إن اللاعبين يتعاشيان بشكل طبيعي، وأضاف المدرب الهولندي في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: يمكنني تفهم موقف ميسي الغاضب. بعد هذه الرحلة الطويلة تسأل عن أنطوان غريزمان. هذا ينم عن عدم الاحترام. أدرك أنكم الصحافيون ربما تبحثون عن مشكلة، لكن في غرف خلع الملابس لم أشاهد أو أشعر بأي شيء يتعلق بوجود علاقة سيئة بينهما.



وقال كومان إن ميسي، الذي ينتهي عقده الصيف المقبل وارتبط مرة أخرى بانتقاله إلى مانشستر سيتي بعد توقيع المدرب بيب غوارديولا عقدا جديدا مع النادي الإنجليزي، سيقرر مستقبله بنفسه.



وأضاف: أتمنى بقاءه في برشلونة، ما فعله لهذا النادي أمر لا يصدق. لكنه الشخص الوحيد الذي يجب أن يتخذ القرار بشأن مستقبله.



وسيخوض كومان مباراة أتلتيكو، الذي يتفوق بفارق ست نقاط عن النادي الكتالوني، بدون انسو فاتي وصمويل أومتيتي وسيرجيو بوسكيتس ورونالد أراخو.



وأضاف المدرب الهولندي: إنها مباراة مهمة للفريقين من الناحية الذهنية أو من حيث النقاط. نسير في الاتجاه الصحيح. أتلتيكو فريق يعرف جيدا كيفية اللعب بطرق مختلفة حسب المنافس، وهو ما يفعله برشلونة أيضا.



كما انتقد كومان توالي المباريات، حيث ستكون زيارة أتلتيكو أول مباراة بين عشر خلال 32 يوما بعد فترة التوقف الدولية التي شهدت خوض المنتخبات ثلاث مباريات.



وقال: قبل كل شيء هذا جدول مزدحم للغاية بالنسبة للفرق الكبيرة. ليس من الجيد خوض ثلاث مباريات دولية بدلا من اثنين. كنت مدربا للمنتخبات ولم أخاطر أبدا باللاعبين، كنت دائما أفكر في الأندية أيضا.