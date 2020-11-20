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مدربو الدوري الإنجليزي يطالبون بمنع ضربات الرأس خوفاً من الخرف

التحام بين مهاجم توتنهام ومدافع وست بروميتش في لقاء سابق بالدوري الإنجليزي

مدربو الدوري الإنجليزي يطالبون بمنع ضربات الرأس خوفاً من الخرف

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لندن - رويترز

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طالب العديد من مدربي أندية الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بمنع ضربات الرأس خلال التدريبات إذا أثبتت الأبحاث أنها تتسبب في الإصابة بالخرف مع تقدم العمر.

وجاء هذا الموقف من جانب المدربين بعد تسليط الضوء على هذه القضية عقب وفاة لاعب منتخب إنجلترا السابق نوبي ستايلز في الشهر الماضي.

وأصيب ستايلز وعدد من زملائه في منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم 1966 بالخرف قبل وفاتهم بينما كشف بوبي تشارلتون (83 عاما) لاعب مانشستر يونايتد الشهير عن معاناته من الخرف أيضا في الآونة الأخيرة.

وعن ذلك قال سلافن بيليتش مدرب وست بروميتش ألبيون للصحفيين: إذا أثبتت الأبحاث أن ضرب الكرة بالرأس 10 مرات خلال التدريبات سيسبب الخرف فعلينا منع ذلك. بالنسبة لي الأمر الأهم هو أنهم يتحدثون عن هذا الأمر ويعترفون به.

وقال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إنه يفكر حاليا في أسلوب تدريب لاعبيه وإنه يفضل منع ضرب الكرة بالرأس خلال تدريبات الشبان والناشئين قبل تطبيق ذلك على لاعبي الصف الأول. وأضاف لامبارد : علينا القيام بأي شيء من شأنه جعل الوضع أكثر أمانا.

وقال دين سميث مدرب أستون فيلا الذي عانى والده من الخرف قبل وفاته بفيروس كورونا إنه يتفق مع آراء بيليتش فيما يتعلق بضرورة إجراء المزيد من الأبحاث في هذا الجانب.

وأردف سميث : للأسف أصبح الزهايمر والخرف أكثر شيوعا حول العالم حاليا لكني أعتقد أنه يتعين علينا التحرك إذا تبين وجود علاقة بين ضرب الكرة بالرأس والإصابة بالخرف. الكرة كانت أثقل وزنا في الماضي وكلنا نشعر بالحزن على معاناة اللاعبين السابقين من الخرف.

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