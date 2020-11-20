مورينيو يطالب بالكشف عن مدربين ضغطوا على لاعبي إنجلترا

طلب جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير من غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم بالكشف عن مدربي أندية يضغطون على لاعبيهم لعدم الانضمام للمنتخب، وكذلك تفسير سبب استبعاد رحيم سترلينغ من تشكيلة الفريق هذا الأسبوع.



وتحول إرهاق اللاعبين إلى مشكلة كبيرة بسبب ضغط المباريات إثر جائحة كوفيد-19، وقال ساوثغيت إن بعض اللاعبين كانوا يحرصون على تمثيل منتخب بلادهم لكنهم وجدوا أنفسهم في موقف صعب مع أنديتهم.



وغاب سترلينغ عن فوز إنجلترا 4-صفر على أيسلندا في دوري الأمم الأوروبية في ويمبلي يوم الأربعاء الماضي بسبب الإصابة، لكن مورينيو قال إنه يتوقع أن جناح مانشستر سيتي سيشارك من البداية عندما يزور فريق المدرب بيب غوارديولا لندن لمواجهة توتنهام غدا السبت في الدوري.



وقال المدرب البرتغالي يوم الجمعة: قال ساوثغيت إن بعض مدربي الأندية مارسوا ضغوطا على اللاعبين لعدم الانضمام للمنتخب، وبسبب ذلك يشعر ساوثغيت بالحاجة للاتصال بهم لمحاولة تهدئة مشاعرهم والسيطرة على الموقف. أود منه أن يكشف عن هوية هؤلاء المدربين الذين يضغطون على اللاعبين لعدم الانضمام للمنتخب. أريده أن يحدد المدربين الذين يتصل بهم هاتفيا أو يتحدث معهم.



وأضاف مورينيو في مؤتمر صحافي قبل المباراة عقب غياب مهاجم سيتي عن تشكيلة إنجلترا أمام بلجيكا وأيسلندا بسبب إصابة في ربلة الساق تعرض لها خلال التدريب مع المنتخب: نعرف جميعا أن سترلينغ سيلعب، عندما استبعد المدافع إيريك داير من تشكيلة المنتخب للإصابة. لم يشارك في مباراتين مع توتنهام. أحتاج أسبوعين للتعافي، لكن رحيم سيلعب. هذه هي التفاصيل التي أعتقد أن ساوثغيت يجب أن يفسرها.



وأكد مورينيو أن الكوري الجنوبي سون هيونغ مين جاءت نتيجة اختباره لفيروس كورونا سلبية وسيكون جاهزا للمباراة، لكن لاعب وسط إنجلترا هاري وينكس قد لا يشارك بعد تعرضه لإصابة طفيفة خلال مشاركته مع منتخب بلاده.



ويأمل المدرب البرتغالي، الذي تولى تدريب توتنهام في نوفمبر من العام الماضي، في الاحتفال بالذكرى السنوية له مع الفريق بالفوز على سيتي الذي سيدفع النادي اللندني لصدارة الدوري مؤقتا.