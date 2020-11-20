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نيمار يتعافى ويعود إلى تشكيلة باريس سان جيرمان

نيمار
البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان

نيمار يتعافى ويعود إلى تشكيلة باريس سان جيرمان

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باريس - أ ف ب

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عاد النجم البرازيلي نيمار إلى تشكيلة باريس سان جرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم والتي تواجه موناكو، يوم الجمعة، بعد معاناته من إصابة عضلية بفخذه ابعدته عن مبارتي منتخب بلاده الأخيرة في تصفيات مونديال 2022.

وغاب نيمار (28 عاما) عن مواجهتي فنزويلا والاوروغواي ضمن تصفيات مونديال 2022، بعد اصابة تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في دوري أبطال أوروبا نهاية الشهر الماضي ضد باشاك شهير التركي.

وحصل نيمار على الضوء الاخضر الخميس بعد مشاركته في التمارين الجماعية. وأعلن مدربه الالماني توماس توخل الخميس أمام وسائل الإعلام أنه سيمنحه بضع دقائق لخوض المباراة ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري.

كما عاد إلى تشكيلة سان جرمان مهاجمه الدولي الشاب كيليان مبابي والإيطالي مويز كين بعد تعافيهما من الاصابة، لكن الفريق الباريسي يغيب عنه لاعب الوسط الدفاعي الاسباني أندير هيريرا الذي تعرض لإصابة بربلة ساقه الخميس في التمارين، فيما يتابع الإيطالي ماركو فيراتي والأرجنتيني ماورو إيكاردي رحلة العلاج بعد غيابهم منذ مطلع أكتوبر الماضي.

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