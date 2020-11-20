نيوكاسل يتقدم بدعوى قضائية ضد رابطة الدوري الإنجليزي

أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس أنه تقدم بدعوى قضائية ضد رابطة الدوري الممتاز على خلفية فشل صفقة الاستحواذ المقدّمة من صندوق الاستثمارات السعودي في أواخر يوليو الفائت.

وكانت مجموعة تضم صندوق الاستثمارات العامة، شركة "بي سي بي كابيتال بارتنرز" والأخوين البريطانيين ديفيد وسايمون روبن، قد سحبت في يوليو عرضها المقدرة قيمته بـ300 مليون جنيه إسترليني للاستحواذ على نيوكاسل بعد عملية مطوّلة امتدت لأشهر.

وسبق أن أشار مالك النادي مايك آشلي الى أنه سيستعين بمحامين بعد فشل الصفقة حيث كشف نيوكاسل الخميس عن الدعوى القانونية ردًا على "تسريبات" من رابطة الدوري الممتاز.

وجاء في بيان صادر عن النادي: يتفهم النادي أن هذه الأمور ستشكل مصدر قلق كبير لجماهيره، وبالتالي يعتبر أنه في ضوء المعلومات التي كشفت عنها رابطة الدوري الإنجليزي، ليس أمامه سوى خيار الرد وإطلاع جمهوره على المستجدات، لا يعلّق النادي على مضمون الدعوى، لكن يمكنه تأكيد أنه تقدّم بها ضد رابطة الدوري.

وأردف: من غير الواضح متى سيتم حل هذه الإجراءات، نظرًا إلى مقاربة رابطة الدوري ومحاميها من شركة (بيرد أند بيرد) ومع ذلك، سيواصل النادي بذل قصارى جهده للضغط من أجل جلسة استماع لمطالبه عادلة وشاملة وملائمة.