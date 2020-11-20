عامل في أرسنال يبيع قمصانا "تاريخية" مقابل 100 ألف إسترليني

كشف بول جونسون عامل غرفة ملابس أرسنال الإنجليزي السابق أنه باع مجموعة من قمصان اللاعبين، وأحذيتهم، وميدالياتهم بأكثر من 100 ألف جنيه إسترليني بعد رحيله عن النادي اللندني.

وعمل بول لأكثر من 30 عامًا كمدير غرفة ملابس الفريق الأول بـ "الغانرز" ،حيث عاصر حقبتي "هايبري" وملعب الإمارات، لكنه رحل قبل عامين بعد قرار إدارة النادي بتقليص النفقات.

وقال بول إن ميداليات اللاعبين الفائزين بكأس الاتحاد الإنجليزي، كأس "كاراباو" والدرع الخيرية، بالإضافة إلى ميداليات وصافة دوري أبطال أوروبا عام 2006 جنت 30.800 جنيه إسترليني.

وجنى العامل الذي رحل عن ملعب الإمارات في 2018، 1000 جنيه إسترليني مقابل قميص زيدان، و440 مقابل قميص زميله روبيرتو كارلوس، حينما حصل عليهما من مواجهة ريال مدريد في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا عام 2006.

وأوضح أن القميص الأغلى ضمن مجموعته كان لنيكولاس أنيلكا مهاجم الفريق الأسبق، حيث تم بيعه بـ6500 جنيه إسترليني، بينما بلغ سعر قميص زميله آشلي كول 3000 باوند.

وأشار بول إلى أن ثمن أحذية بير ميرتساكر مدافع الفريق الأسبق وصل إلى 150 جنيهًا بالرغم من سوء حالتها، أما عن القطعة الأغلى فكانت ميدالية الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2014 على هال سيتي، حيث تم بيعها بـ9000 جنيه إسترليني. وقال بول: أرسنال هو حياتي، بيع تلك الأشياء كان قرارًا صعبًا، لكن كان عليّ أن أتجاوز قرار رحيلي.