"فيفا" يعلن إقامة جوائز "الأفضل" كحدث افتراضي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الجمعة أن حفله السنوي لتوزيع جوائز "الأفضل" سيقام في 17 ديسمبر المقبل ، ولكنه سيقام كحدث افتراضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح (فيفا) أن التصويت سيتم على 11 جائزة في مقدمتها جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعبة على مدار العام. وأشار إلى أن التصويت سيبدأ في 25 نوفمبر الحالي ويستمر حتى التاسع من ديسمبر المقبل.

ويتم اختيار أفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين من خلال عملية تصويت مجمع تشتمل على أصوات قادة ومدربي كل من منتخبات العالم وتصويت عبر الإنترنت بمشاركة المشجعين إضافة لتصويت نحو 200 من ممثلي وسائل الإعلام. وبهذا، تكون عملية الانتقاء للأفضل لم تتغير.

وذكر (فيفا) أن نفس طريقة التصويت ستطبق أيضا في التصويت على المرشحين لجائزتي أفضل حارس مرمى وحارسة مرمى في العالم بعدما كان التصويت في العام الماضي لهذه الجائزة قاصرا على لجنة منتقاة.

وأوضح (فيفا): مع الاستئناف الآمن لمسابقات كرة القدم، بفضل مزيج من العمل الجاد والتضامن عبر رياضتنا، قدمت كرة القدم مصدرا نادرا للراحة والسعادة للكثيرين. وبالتالي، من المهم أن يكرم الفيفا مثل هذه الإنجازات في هذا العام الاستثنائي.

وذكر (فيفا) : الفيفا يشعر بالسعادة مع إعلان إقامة حفل جوائزه السنوية في 17 ديسمبر 2020 في هذا العام، كان واضحا أكثر من أي وقت أنه ما من شيء أهم من الصحة. أبطال اللعبة كانت لديهم مسؤولية أكبر، ليس فقط كلاعبين ولكن أيضا كنماذج تحتذى وتمنح الأمل للمجتمعات في كل مكان ونشر رسائل الوحدة والتماسك في مواجهة الأزمة الصحية العامة.

وأشار (فيفا) إلى أنه بالتماشي مع الإجراءات الصحية الوقائية ومنظور إرشادات الفيفا بأن الصحة تأتي في المقام الأول، تقرر أن يقام حفل الجوائز كحدث افتراضي فقط.

ورغم الظروف الخاصة التي سيطرت على العام الحالي ، سيقدم (فيفا) في حفله 11 جائزة هي (أفضل لاعب - أفضل لاعبة - أفضل مدرب - أفضل مدرب كرة نسائية - أفضل حارس مرمى - أفضل حارسة مرمى - التشكيلة المثالية - التشكيلة المثالية على مستوى السيدات - جائزة اللعب النظيف - جائزة بوشكاش لأفضل هدف - جائزة أفضل تشجيع).