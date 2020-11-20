"كاف" ينقل مواجهة كأس السوبر من الدوحة إلى القاهرة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الجمعة نقل بطولة الكأس السوبر الإفريقية لكرة القدم الى القاهرة بدلا من العاصمة القطرية الدوحة من دون الكشف عن موعدها أو الملعب الذي ستقام عليه.

وتُقام الكأس السوبر الإفريقية من مباراة واحدة بين الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الفائز بلقب كأس الاتحاد وفي بلد الفريق الفائز بدوري الأبطال.

وسيتحدد الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل في 27 نوفمبر الجاري في النهائي الذي سيجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على ملعب إستاد القاهرة.

ويلتقي الفائز بدوري الأبطال في مباراة السوبر مع نهضة بركان المغربي بطل كأس الاتحاد الذي تُوج باللقب على حساب فريق بيراميدز المصري في المباراة النهائية بنتيجة 1-صفر.