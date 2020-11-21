أرتيتا غاضب من تسريب واقعة مشاجرة سيبايوس وديفيد لويز

طور ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أداء الدفاع ليستقبل الفريق المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عددا أقل من الأهداف لكن أمامه مهمة لمنع تسريب وسائل الاعلام لتفاصيل المشادات بين اللاعبين في المران.



وذكرت وسائل اعلام بريطانية أن المدافع ديفيد لويز اشتبك مع لاعب الوسط داني سيبايوس في مران هذا الأسبوع.



ووصف سيبايوس التقارير عبر :تويتر: بأنها "زائفة" بينما قال أرتيتا إن المشكلة انتهت لكن المدرب الإسباني أبدى قلقا أكبر من تسريب أخبار الفريق.



وأبلغ الصحفيين قبل مواجهة ليدز يونايتد في الدوري يوم الأحد : لا أحب انتشار الواقعة في كل مكان. سأحقق في كيفية تسريب الواقعة وحدث هذا على عكس توقعاتي. نحتاج للخصوصية والثقة وستكون هناك توابع. هذه الرياضة تشمل احتكاكات والتدريبات قوية جدا وهذه المواقف تحدث كثيرا.



وتورط سيبايوس، الذي يقضي موسمه الثاني في أرسنال على سبيل الإعارة من ريال مدريد، في شجار سابق مع زميله إيدي نكيتياه خلال مران قبل مواجهة فولهام في سبتمبر الماضي. لكنهما تجاوزا الخلاف بنشر صورة سويا بعد المباراة.