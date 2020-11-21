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برايتون يضع حداً للنتائج السلبية بالفوز على أستون فيلا

من مباراة أستون فيلا وبرايتون

برايتون يضع حداً للنتائج السلبية بالفوز على أستون فيلا

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لندن - رويترز

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احتفل برايتون آند هوف ألبيون بفوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ سبتمبر بعدما قاده داني ويلبيك للتغلب 2-1 على مضيفه أستون فيلا يوم السبت بتسجيل هدفه الأول مع الفريق.

وهز سولي مارش الشباك للفريق الضيف ليلغي إدراك إزري كونسا التعادل لفيلا ويبتعد برايتون عن منطقة الهبوط، إذ رفع رصيده إلى تسع نقاط من العدد ذاته من المباريات.

وتلقى فيلا صاحب المركز السادس الهزيمة الثالثة على التوالي على أرضه. وطُرد طارق لامبتي مدافع برايتون في الوقت المحتسب بدل الضائع قبل لحظات من تراجع الحكم مايكل أوليفر عن قراره باحتساب ركلة جزاء لفيلا، بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وأهدر فيلا عدة فرص في الشوط الأول وعوقب عندما هز ويلبيك الشباك من وضع انفراد في الدقيقة 12. ورد إطار المرمى محاولتين لفيلا في الشوط الأول لكن كونسا أدرك التعادل بعد الاستراحة من ركلة حرة نفذها برتران تراوري. وحاصر فيلا مرمى برايتون لكن شباكه اهتزت في الدقيقة 56 بتسديدة مارش من 18 مترا.

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