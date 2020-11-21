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توخيل: نيمار سيلعب أساسياً ضد لايبزيغ

نيمار - توخيل
توخيل مع البرازيلي نيمار "أرشيفية"

توخيل: نيمار سيلعب أساسياً ضد لايبزيغ

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باريس - رويترز

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قال توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان إن المهاجم نيمار سيبدأ مباراة مصيرية أمام لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء بعد عودته من إصابة.

وعاد نيمار للعب بعد غياب لثلاثة أسابيع بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية خلال مشاركته لمدة نصف ساعة في الخسارة 3-2 من موناكو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي يوم الجمعة حيث أراد توخيل أن يستعيد لاعب البرازيل الإيقاع قبل المواجهة المرتقبة أمام لايبزيغ في باريس.

وأبلغ توخيل صحيفة (ليكيب) الفرنسية يوم السبت : نيمار عازم على اللعب وسيبدأ أساسيا أمام لايبزيغ.

ويتصدر سان جيرمان، الذي أهدر تقدمه 2-صفر في الشوط الأول أمام موناكو، الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة من 11 مباراة بفارق أربع نقاط عن موناكو.

لكن موقفه ليس مريحا في دوري الأبطال إذ يحتل المركز الثالث في المجموعة الثامنة برصيد ثلاث نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف لايبزيغ والمتصدر مانشستر يونايتد مع تبقي ثلاث مباريات.

وخسر سان جيرمان، الذي وصل لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي، 2-1 من لايبزيغ في الرابع من نوفمبر الماضي.

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