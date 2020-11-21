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زيدان يقدم التهنئة للاعبي ريال مدريد بعد التعادل مع فياريال

زين الدين زيدان خلال مباراة فياريال وريال مدريد

زيدان يقدم التهنئة للاعبي ريال مدريد بعد التعادل مع فياريال

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مدريد - د ب أ

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رأى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إن الفريق كان يستحق ما هو أكثر من التعادل في المباراة التي انتهت بالتعادل مع مضيفه فياريال 1 - 1 يوم السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال زيدان عقب المباراة في تصريحات نشرها نادي ريال مدريد بموقعه على الإنترنت :خسرنا نقطتين، لكن يجب تهنئة اللاعبين لأنهم قدموا أداء جيدا.

وأضاف :بالنظر إلى المباراة التي قدمناها، كنا نستحق المزيد، ولاسيما في الشوط الأول. أنا مستاء لأن اللاعبين بذلوا جهدا كبيرا.

وتابع : سيطرنا على مجريات المباراة لكنهم نجحوا في إدراك التعادل. هذا أمر ممكن في كرة القدم. كان لدينا اليوم فرصة للفوز بالنقاط الثلاث، ومن المؤسف أننا لم نحصدها.

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