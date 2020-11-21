لايبزيغ يهدر فرصة التقدم إلى الصدارة بالتعادل أمام فرانكفورت 

أهدر لايبزيغ فرصة الانضمام إلى بايرن ميونيخ حامل اللقب في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 مع مضيفه أينتراخت فرانكفورت يوم السبت.



وفي وقت سابق اكتفى بايرن بالتعادل 1-1 مع ضيفه فيردر بريمن ليمنح لايبزيغ فرصة التساوي معه برصيد 19 نقطة. لكن أينتراخت افتتح التسجيل عبر أيمن برقوق قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.



ووضع اللاعب المغربي الدولي الكرة في الشباك بعدما فشل ثلاثة من مدافعي لايبزيغ في إبعاد ركلة حرة من منتصف الملعب.



وأدرك لايبزيغ، الذي يحل ضيفا على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، التعادل بهدف يوسف بولسن بعد تمريرة عرضية من أنجيلينيو في الدقيقة 57.



واتيحت لفرانكفورت أخطر الفرص في الشوط الثاني فيما أنقذ الحارس كيفن تراب كرة من بولسن في الدقيقة 88. وتراجع لايبزيج إلى المركز الثالث برصيد 17 نقطة متأخرا بنقطتين عن بايرن المتصدر ونقطة واحدة عن باير ليفركوزن.

