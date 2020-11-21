هالاند يفوز بجائزة " الفتى الذهبي"

اختارت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية الرياضية ارلينغ هالاند، مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، للفوز بجائزة "الفتى الذهبي" ليكون أفضل لاعب في أوروبا تحت 21 عاما في 2020.

وتقدم اللاعب النرويجي "20 عاما" في هذا الاختيار على منافسه انسو فاتي لاعب برشلونة الإسباني لكرة القدم الذي جاء في المركز الثاني وحل ثالثا الفونسو ديفيز لاعب نادي بايرن ميونخ ثم جادون سانشو لاعب نادي دورتموند.

وكتبت الصحيفة: الفتى القادم من الجليد وخلجان النرويج ترك الجميع خلفه، وفاز بجدارة بجائزة الفتى الذهبي 2020.

وتمنح الصحيفة هذه الجائزة منذ عام 2013، ويشارك في التصويت صحفيون من كل أنحاء أوروبا.

من جانبه، كتب النادي على "تويتر" :هالاند فاز بالجائزة كأحسن لاعب ناشئ تحت 21 عاما الممنوحة من توتوسبورت، مبروك يا ارلينغ.

تجدر الإشارة إلى أن هالاند هو أول نرويجي وأول اسنكندنافي يفوز بالجائزة، هو ثالث لاعب من الدوري الألماني يفوز بها بعد ماريو غوتزه في 2011 وريناتو سانشيز في 2016. كان البرتغالي خواو فليكس قد فاز بهذه الجائزة في العام الماضي.