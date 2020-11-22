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أرسنال "المنقوص" يصمد أمام ليدز ويجبره على التعادل

أرسنال ليدز
أرسنال حصل على نقطته رقم 13 في المسابقة

أرسنال "المنقوص" يصمد أمام ليدز ويجبره على التعادل

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ليدز - رويترز

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صمد أرسنال بعشرة لاعبين ليتعادل بدون أهداف مع مضيفه ليدز ليونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد طرد الجناح نيكولا بيبي في الدقيقة 51 يوم الأحد.

وشاهد حكم الفيديو المساعد اعتداء بيبي على إزغان أليوسكي لاعب ليدز وطلب من الحكم أنطوني تيلور مراجعة اللعبة في شاشة خارج الملعب قبل أن يشهر البطاقة الحمراء للاعب القادم من ساحل العاج.

وكان فريق المدرب مارسيلو بيلسا الطرف الأفضل حتى قبل طرد بيبي وأنقذ بيرند لينو حارس أرسنال فرصتين من المهاجم باتريك بامفورد، ثم ردت العارضة تسديدة البديل رودريغو من عند حدود منطقة الجزاء.

وكاد أرسنال أن يخطف الفوز عكس مجريات اللعب عندما وضع هيكتور بيلرين زميله بوكايو ساكو في مواجهة إيلان مسلييه لكنه لم يتمكن من مراوغة حارس ليدز.

وسدد ليدز مرتين في إطار المرمى قرب النهاية حيث رد القائم ضربة رأس من بامفورد ثم سدد رافينيا في أعلى القائم في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويملك أرسنال 13 نقطة من تسع مباريات في المركز 11 بعدما تعادل لأول مرة هذا الموسم ويتقدم بنقطتين على ليدز صاحب المركز 14.

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