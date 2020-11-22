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إصابة أفضل لاعبة في العالم بفيروس كورونا

مارتا
مارتا تحمل الرقم القياسي في عدد الأهداف بكأس العالم

إصابة أفضل لاعبة في العالم بفيروس كورونا

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ريو دي جانيرو - رويترز

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أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إصابة مارتا، أفضل لاعبة في العالم ست مرات، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" صباح يوم الأحد

.وخرجت مارتا (34 عاما) من تشكيلة منتخب البرازيل للسيدات قبل خوض مباراتين وديتين على أرضه أمام الإكوادور في 27 نوفمبر وأول ديسمبر.

ولم يكشف الاتحاد البرازيلي عن أي تفاصيل تتعلق بالحالة الصحية لمارتا لكنه قال إن ناديها أورلاندو برايد الأمريكي أبدى استعداده لتقديم أي مساعدة مطلوبة.

ومارتا هي أول لاعبة تسجل في خمس بطولات لكأس العالم وتملك الرقم القياسي في إجمالي الأهداف فيها برصيد 17 هدفا.

وستنضم المدافعة كاميلا سيلفا (19 عاما) بدلا من مارتا في تشكيلة البرازيل.

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