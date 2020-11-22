برانديلي يبدأ مشواره مع فيورنتينا بهزيمة أمام بينفينتو

استهل تشيزاري برانديلي ولايته الثانية في تدريب فريق فيورنتينا بالهزيمة بهدف دون رد أمام ضيفه بينفينتو يوم الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

واستعاد بينفينتو اتزانه بعد أربع هزائم متتالية وحقق انتصاره الثالث في المسابقة حتى الآن بالفوز الثمين على مضيفه فيورنتينا بهدف نظيف سجله ريكاردو إمبورتا في الدقيقة 52 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، ليرفع بينفينتو رصيده إلى تسع نقاط ليتقدم إلى المركز الثالث عشر بفارق نقطة واحدة أمام فيورنتينا.

وتولى برانديللي تدريب الفريق في الأسبوع الماضي خلف للمدرب جوزيبي ياشيني، بعدما قضى سابقا خمس سنوات جيدة في قيادة الفريق حتى 2010، ثم تولى بعدها مباشرة تدريب المنتخب الإيطالي.