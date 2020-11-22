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ريال سوسييداد يهزم قادش ويبتعد بالصدارة

ريال سوسييداد
سوسييداد فاز بفضل هدف من السويدي إيزاك

ريال سوسييداد يهزم قادش ويبتعد بالصدارة

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مدريد - فرانس برس

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بقي ريال سوسييداد وحيدا في الصدارة بتحقيقه فوزه السادس تواليا على حساب مضيفه قادش 1-صفر الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعد أن دخل الى مباراته وقادش السادس وهو في الصدارة بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الذي أصبح ثانيا بفوزه على برشلونة 1-صفر وتعادل الوصيف السابق فياريال مع ريال مدريد حامل اللقب 1-1 السبت، نجح النادي الباسكي في العودة من ملعب مضيفه بنقطته الثالثة والعشرين التي جعلته وحيدا في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن نادي العاصمة.

ويدين سوسييداد بفوزه السادس تواليا والسابع هذا الموسم، مقابل هزيمة وحيدة تعرض لها أمام فالنسيا في سبتمبر، إلى السويدي ألكسندر إيزاك الذي سجل الهدف الوحيد بكرة رأسية إثر عرضية من البلجيكي عدنان يانوزاي في الدقيقة 66.

وابتعد سوسييداد بفارق 4 نقاط عن وصيفه السابق فياريال الذي يحل ضيفا على النادي الباسكي الأحد المقبل في مواجهة قوية يأمل أن يبقى بعدها فريق المدرب إيمانول بارينتشيا في الصدارة لفترة طويلة، أو أقله حتى نهاية العام، بانتظار أن يخوض أتلتيكو مدريد مباراتيه المؤجلتين مع إشبيلية وليفانتي مطلع العام المقبل، وريال مدريد مباراته المؤجلة مع أتلتيك بلباو في منتصف ديسمبر.

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