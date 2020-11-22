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كلوب يفكر في تدريب منتخب ألمانيا "مستقبلاً"

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كلوب مرتبط بعقد مع ليفربول حتى 2024

كلوب يفكر في تدريب منتخب ألمانيا "مستقبلاً"

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برلين - د ب أ

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كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن بإمكانه تصور أن يصبح المدير الفني لمنتخب بلاده يوما ما، لكن ليس في المستقبل القريب.

وفي رده على سؤال عن هذا الموضوع، قال كلوب قبل لقاء فريقه مع ليستر سيتي يوم الأحد: ربما في المستقبل، أما الآن فلا، ليس لدي وقت، ولدي عمل، وهو بالمناسبة عمل مكثف للغاية.

ويتعرض يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، في الوقت الراهن لانتقادات بعد الهزيمة التاريخية للمنتخب الألماني بستة أهداف نظيفة أمام نظيره الإسباني في دوري الأمم الأوروبية يوم الثلاثاء الماضي.
وتناولت النقاشات التي دارت في الفترة الأخيرة إمكانية أن يكون كلوب من بين المرشحين لخلافة لوف.

وأضاف كلوب، المرتبط مع ليفربول بعقد حتى 2024 والذي يشعر بارتياح كبير هناك: لست متأكدا إذا كان قد سألني أحد، لكن في حال كانوا لا يعرفون، فأنا لدي عمل في ليفربول وحتى إذا أصبح الطقس سيئا مرة أخرى، فالأمر يروق لي، وأنا هنا مسؤول عن الكثير من الأشياء، وبالتالي فلن أرحل ببساطة لأقبل بتحد جديد.

وكانت نتائج استطلاع أجراه معهد (فورسا) لقياس الرأي لصالح محطة (آر تي إل) ومحطة (إن تي في) يوم الأربعاء الماضي أظهرت أن 66% من محبي كرة القدم في ألمانيا يؤيدون استقالة لوف، فيما وصلت هذه النسبة إلى قرابة 50% بين المواطنين الألمان.

وأعرب 62% من مؤيدي الاستقالة، عن رغبتهم في تولي كلوب منصب المدير الفني لمنتخب بلاده خلفا للوف، فيما أعرب 19% عن رغبتهم في تولي هانزي فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، أو توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي،المنصب.

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