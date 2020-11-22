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موهبة دورتموند يصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الألماني

دخول يوسف موكوكو بديلا لهالاند

موهبة دورتموند يصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الألماني

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برلين - رويترز

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أصبح يوسف موكوكو مهاجم بروسيا دورتموند أصغر لاعب في تاريخ دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم عندما شارك كبديل بعمر "16 عاما" ضد هيرتا برلين يوم السبت.

وشارك موكوكو بدلا من إيرلينغ هالاند في الدقيقة 85. وتأتي مشاركة موكوكو، الذي خطف الأنظار في فرق الناشئين في المواسم الأخيرة مما جعله أحد أبرز المواهب في جيله، الأولى في الدوري بعد اتمامه 16 عاما أمس الجمعة وهو ما يجعل مشاركته قانونية وفقا للوائح الحالية.

وكان نوري شاهين لاعب دورتموند السابق هو أصغر لاعب في تاريخ الدوري عندما شارك لأول مرة بعمر 16 عاما و11 شهرا في 2006.

ويلعب موكوكو المولود في الكاميرون في منتخب ألمانيا تحت 20 عاما واعتاد اللعب في الفرق الأكبر سنا خلال مسيرته في الناشئين حيث سجل 141 هدفا في 81 مباراة مع فريقي تحت 17 و19 عاما في دورتموند.

وفي الموسم الحالي أحرز عشرة أهداف في ثلاث مشاركات مع فريق تحت 19 عاما.

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