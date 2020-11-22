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"ثنائية" رونالدو تمنح يوفنتوس نقاط كالياري

رونالدو
رونالدو محتفلا بهدفه الأول في اللقاء

"ثنائية" رونالدو تمنح يوفنتوس نقاط كالياري

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تورينو - د ب أ

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قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه، يوفنتوس للفوزه على ضيفه كالياري 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اوم السبت في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز لاتسيو على كروتوني 2 -صفر، وتعادل أتالانتا مع مضيفه سبيزيا سلبيا.

وتقمص رونالدو دور البطولة ليوفنتوس بتسجيله هدفي اللقاء في الدقيقتين 38 و42، ليرفع رونالدو رصيد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى ثمانية أهداف في صدارة ترتيب الهدافين مقاسمة مع زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، مؤقتا انتظارا لما ستسفر عنه بقية نتائج هذه الجولة، فيما توقف رصيد كالياري عند عشر نقاط في المركز الحادي عشر.

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