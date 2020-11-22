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"سوبر هاتريك" هالاند يقود دورتموند إلى المركز الثاني

هالاند محتفلا بالهدف الثالث

"سوبر هاتريك" هالاند يقود دورتموند إلى المركز الثاني

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برلين - د ب أ

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تقدم فريق بوروسيا دورتموند إلى وصافة الدوري الألماني لكرة القدم عبر فوزه الساحق على مضيفه هيرتا برلين 5 - 2 اليوم السبت ضمن المرحلة الثامنة من البوندسليغا.

ونجح دورتموند في تحويل تأخره بهدف إلى فوز عريض بخماسية ليصعد إلى المركز الثاني.

وتقمص النجم النرويجي الصاعد إيرلينغ هالاند دور البطولة بتسجيله أربعة أهداف (سوبر هاتريك) لدورتموند.

وتقدم هيرتا برلين بهدف حمل توقيع البرازيلي ماتيوس كونيا في الدقيقة 33 لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدف.

وبعد مضي دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني أدرك هالاند التعادل لدورتموند وبعدها بدقيقتين فقط عاد وسجل الهدف الثاني له ولفريقه.

ونال هالاند لقب هاتريك في الدقيقة 63 ثم أضاف زميله البرتغالي رافاييل جيريرو الهدف الرابع في الدقيقة 70 لكن كونيا سجل الهدف الثاني له ولهيرتا برلين في الدقيقة 79 قبل أن يسجل هالاند رابع أهدافه في الدقيقة 80.

ورفع دورتموند رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد هيرتا برلين عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.

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