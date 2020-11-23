  • مباشر
اللغة

الاتحاد الألماني يناقش مستقبل المدرب لوف

لوف ألمانيا
لوف خلال المباراة التي خسرتها ألمانيا بـ6 أهداف أمام إسبانيا

الاتحاد الألماني يناقش مستقبل المدرب لوف

متابع الغاء المتابعة

برلين - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه سيجري مناقشات بشأن الوضع الحالي للمنتخب الأول ومستقبل مديره الفني يواخيم لوف، في الرابع من ديسمبر المقبل.

وأعلن الاتحاد الألماني يوم الاثنين أن أوليفر بيرهوف سيقدم تحليلاً للمباراة التي انتهت بالهزيمة أمام المنتخب الإسباني صفر – 6، وعن تطور المنتخب بشكل عام على مدار العامين الماضيين.

وذكر الاتحاد الألماني أنه كان يجب منح لوف الوقت للتعامل مع الأمر، من الناحية الرياضية، بتحليل أسباب هزيمة المنتخب في إشبيلية وعلى المستوى الشخصي للتعامل مع مشاعر خيبة الأمل، وبعد الاجتماع سيقدم التفاصيل بشأن المناقشات التي جرت وكذلك الخطوات المقبلة، وذلك في الوقت المناسب.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الألماني سيخوض مبارياته المقبلة في مارس، إذ يخوض خلاله ثلاث مباريات، وهي الأخيرة للفريق قبل أن يجرى الإعلان عن قائمة المنتخب لبطولة كأس الأمم الأوروبية التي تنطلق في يونيو المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية
طفلة قلقة تراسل جونسون.. والأخير يطمئن: طفلة قلقة تراسل جونسون.. والأخير يطمئن: "بابانويل قادم"

الأكثر قراءة

الحلافي: سأستقيل.. وهذا ما حدث بين مايكون وأمرابط الحلافي: سأستقيل.. وهذا ما حدث بين مايكون وأمرابط
السعودية.. قصة معلم توفي أمام طلابه خلال حصة عبر السعودية.. قصة معلم توفي أمام طلابه خلال حصة عبر "مدرستي"
تعاونوا مع دول أخرى.. تركيا ترفض منح الجنسية لـ50 إخوانياً تعاونوا مع دول أخرى.. تركيا ترفض منح الجنسية لـ50 إخوانياً
إسرائيل قصفت شاحنة أموال قادمة لحزب الله من إيران عبر سوريا إسرائيل قصفت شاحنة أموال قادمة لحزب الله من إيران عبر سوريا
دوريات قطرية تستوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني دوريات قطرية تستوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني
إعلام إسرائيل: الجيش يتأهب لضربة عسكرية أميركية لإيران إعلام إسرائيل: الجيش يتأهب لضربة عسكرية أميركية لإيران

قبل أن تذهب

ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟
ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟

اكتشف المزيد