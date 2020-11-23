الاتحاد الألماني يناقش مستقبل المدرب لوف

كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه سيجري مناقشات بشأن الوضع الحالي للمنتخب الأول ومستقبل مديره الفني يواخيم لوف، في الرابع من ديسمبر المقبل.



وأعلن الاتحاد الألماني يوم الاثنين أن أوليفر بيرهوف سيقدم تحليلاً للمباراة التي انتهت بالهزيمة أمام المنتخب الإسباني صفر – 6، وعن تطور المنتخب بشكل عام على مدار العامين الماضيين.



وذكر الاتحاد الألماني أنه كان يجب منح لوف الوقت للتعامل مع الأمر، من الناحية الرياضية، بتحليل أسباب هزيمة المنتخب في إشبيلية وعلى المستوى الشخصي للتعامل مع مشاعر خيبة الأمل، وبعد الاجتماع سيقدم التفاصيل بشأن المناقشات التي جرت وكذلك الخطوات المقبلة، وذلك في الوقت المناسب.



وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الألماني سيخوض مبارياته المقبلة في مارس، إذ يخوض خلاله ثلاث مباريات، وهي الأخيرة للفريق قبل أن يجرى الإعلان عن قائمة المنتخب لبطولة كأس الأمم الأوروبية التي تنطلق في يونيو المقبل.