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الصحف الإيطالية تكيل المديح لإبراهيموفيتش

إبراهيموفيتش نابولي ميلان
إبراهيموفيتش واصل مستوياته المبهرة مع ميلان خلال الموسم الحالي

الصحف الإيطالية تكيل المديح لإبراهيموفيتش

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ميلان - فرانس برس

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كالت الصحف الإيطالية الاثنين المديح لمهاجم ميلان السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الذي يعيش فترة ذهبية بعد قيادته فريقه إلى الفوز على نابولي 3-1 في عقر دار الأخير ووصفته بـ"الساحر" و "السوبر ستار".

وساهمت ثنائية ابراهيموفيتش (39 عاماً) في تعزيز صدارته لترتيب الهدافين مع 10 أهداف وأبقت فريقه في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن ساسوولو المتصدر.

ولم يكمل النجم السويدي المباراة بعد إصابة تعرض لها وخرج في الدقيقة 79 ليحل بدلا منه لورنزو كولومبو.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن زلاتان خضع لصورة بالرنين المغناطيسي أظهرت تمزقا في العضلة ذات الرأسين لفخذه الأيسر، ستبعده عن مواجهة ليل الفرنسي الخميس في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وقالت صحيفة "كورييري ديلو سبورت": إبرا يقوم بكل شيء، إنه سوبر ستار. أما "توتو سبورت" فوصفته بأنه "إبرا البطل"، مؤكدة بأنه سيكون السلاح الأقوى لميلان في الدوري هذا الموسم.

وعنونت "لا غازيتا ديلو سبورت"بخط عريض " إبرا ساحر ومصاب" في إشارة إلى خروجه من الملعب أواخر المباراة.

وعاد عملاق الهجوم إلى ميلان بعقد لستة أشهر منتصف الموسم الماضي بعد تركه لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي، مع أجر سنوي بلغ 3,5 مليون يورو، مع خيار بقائه موسما إضافيا.

وكان زلاتان قد ساهم بإحراز ميلان لقبه الأخير الدوري المحلي عام 2011. كما أحرز ثلاثة ألقاب مع إنتر ومرتين مع يوفنتوس تم شطبهما بسبب فضيحة "كالتشوبولي" للتلاعب بنتائج المباريات.

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