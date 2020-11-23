توتنهام يسجل خسائر بقيمة 64 مليون جنيه إسترليني

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين تسجيل خسائر بقيمة 64 مليون جنيه إسترليني في الموسم الماضي.

وأوضح النادي أن الأسباب الرئيسية وراء هذه الخسائر تتمثل في تراجع إيرادات حقوق البث التلفزيوني لمسابقة الدوري الإنجليزي وتراجع إيرادات دوري أبطال أوروبا، بسبب خروج توتنهام المبكر من البطولة.

وخلال طرح التقرير المالي، قال دانيل ليفي، رئيس توتنهام: نواجه في الوقت الراهن واحدة من أصعب الفترات الزمنية التي مرت علينا على الإطلاق. في إشارة إلى أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وحقق توتنهام أرباحا بقيمة 67 مليون جنيه إسترليني في الموسم قبل الماضي.