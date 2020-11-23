سواريز: لاعبو أورغواي لم يتلزموا بالإجراءات الوقائية

تقدم لويس سواريز مهاجم أوروغواي بالاعتذار بسبب التخلي عن الحذر خلال التوقف الدولي، حيث أصيب 16 لاعبا من لاعبي وأعضاء الجهاز التدريبي للمنتخب الوطني بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ومنهم مهاجم أتلتيكو مدريد.



وتعرض منتخب أوروغواي لانتقادات حادة بعد انتشار صور للاعبين خلال حضور حفل شواء دون وجود أي تباعد اجتماعي بل تناول العديد من اللاعبين الشاي من إناء مشترك.



وقال سواريز لبرنامج "بونتو بينال" في تلفزيون أوروغواي: ينتقدنا الكثير من الناس، ولقد ارتكبنا خطأ ونحن نتقدم بالاعتذار عن ذلك، لم تحدث العدوى بسبب حفل الشواء وهذا أمر مؤكد تماما. كان من سوء حظنا إصابة أحدنا في كولومبيا.



وكان سواريز ضمن عشرة لاعبين مصابين بالفيروس خلال وجود منتخب أوروغواي خارج أرضه، وأصيب زميله في أتليتيكو لوكاس توريرا ودييغو غودين مدافع كالياري إلى جانب ستة من أعضاء الجهاز التدريبي.



وغاب سواريز عن خسارة أوروغواي 2-صفر أمام البرازيل، وكذلك فوز أتلتيكو 1-صفر على فريقه السابق برشلونة يوم السبت.



وقال سواريز إنه لا يعاني من أي أعراض لفيروس كورونا لكنه يعزل نفسه في مقر سكنه في مدريد، مؤكداً أن نتيجة اختباره وباقي زملائه جاءت سلبية أكثر من مرة خلال التوقف الدولي، واستمر الأمر حتى بعدما أصبح ماتياس فينا أول لاعب يصاب من تشكيلة أوروغواي.



وقال سواريز: كلنا كنا نعاني من عدم اليقين حيث كنا مع ماتياس في غرفة اللاعبين، لكن بعد ذلك جاءت النتيجة سلبية واعتقدنا أننا في أمان. وبعد ذلك لسوء الحظ ظهرت المزيد من حالات الإصابة، لقد ارتكبنا خطأ. لقد تخلينا عن الحذر عندما جاءت النتيجة سلبية وبعد ذلك بدأت ظهور عدة حالات إيجابية. لقد أخطأنا.