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صلاح يعود إلى تدريبات ليفربول بعد تعافيه من كورونا

صلاح ليفربول وست هام
صلاح أصيب بالفيروس أثناء تواجده مع منتخب مصر

صلاح يعود إلى تدريبات ليفربول بعد تعافيه من كورونا

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ليفربول - رويترز

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أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أن لاعبه محمد صلاح يستطيع العودة للمشاركة في المران، بعدما جاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" سلبية.

وأصيب صلاح بفيروس كورونا خلال الوجود مع منتخب مصر في فترة التوقف الدولي الأسبوع الماضي وغاب عن الفوز 3-صفر على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وقال كلوب: هذا ما سمعته أن النتيجة سلبية. أعتقد بدءا من الآن سيكون عاديا في كل الاختبارات. يوم الاثنين سنخضع لفحص من اليويفا، وأنا متأكد أنه سيكون حاضراً، إنه يستطيع المران معنا. سنخضع لاختبارين في اليومين المقبلين لذا سيتم اختباره.

وأكد كلوب أن لاعب الوسط نابي كيتا تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية أمام ليستر لينضم لقائمة المصابين الطويلة التي تضم أيضا فيرجيل فان ديك وجو غوميز وترينت ألكسندر-أرنولد.

ويلعب ليفربول مع أتلانتا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

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