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غوارديولا: يجب "الحذر" قبل إشراك أغويرو

غوارديولا أغويرو
أغويرو عانى من إصابة في عضلات الفخذ

غوارديولا: يجب "الحذر" قبل إشراك أغويرو

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مانشستر - رويترز

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أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على أهمية المهاجم سيرجيو أغويرو للفريق لكنه قال إنه لن يتعجل في إشراك اللاعب الأرجنتيني.

وأصيب أغويرو في عضلات الفخذ الخلفية خلال تعادل سيتي 1-1 مع وست هام يونايتد الشهر الماضي، وبعد أسبوع واحد فقط من خوض أول مباراة في التشكيلة الأساسية هذا الموسم بعد الخضوع لجراحة في الركبة، واكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء خلال خسارة سيتي 2-صفر أمام توتنهام هوتسبير يوم السبت ليقبع الفريق في المركز 13.

وسجل سيتي عشرة أهداف فقط في ثماني مباريات بالدوري، وهو ما يقل بفارق 17 هدفا عما سجله في نفس المرحلة من الموسم الماضي. وأخفق الفريق أيضا في تسجيل أكثر من هدف واحد في مبارياته الست الأخيرة في الدوري الممتاز.

وقال غوارديولا: لن أقول إننا لا نحتاج أجويرو، فنحن نحتاجه. لكن سيرجيو عمره 32 عاما وغاب خمسة أشهر بسبب إصابة صعبة وخطيرة. لقد عاد وشارك في 50 أو 55 دقيقة وأصيب مجددا.

وأضاف: أريده أن يكون لائقا لأني أعرف ما فعله سابقا في الدوري الممتاز وهو مهم بالنسبة لنا. لكن يجب علينا التحلي بالحذر والتأكد أنه لن يتعرض للإصابة عندما يعود إلى اللعب.

وتابع: يجب أن ننتظر الوقت المناسب لإشراكه. أتمنى أن يستطيع العودة ويحافظ على الاستمرارية في خوض المباريات.

ويلعب سيتي مع أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

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