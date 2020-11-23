فالنسيا يخطف نقطة ثمينة من ألافيس

انتفض فالنسيا في الشوط الثاني ليقلب تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول إلى تعادل ثمين 2 - 2 مع مضيفه ديبورتيفو ألافيس يوم الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.

وبدا أن ديبورتيفو ألافيس في طريقه لتحقيق فوز سهل على ضيفه فالنسيا بعد المستوى المتواضع الذي قدمه الضيوف في الشوط الأول والذي استغله ألافيس لينهي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما خواكيم نافارو ولوكاس بيريز في الدقيقتين الثانية و16 من ضربة جزاء.

ولكن فالنسيا انتفض في الشوط الثاني وفرض سيطرته على مجريات اللعب معظم الوقت في هذا الشوط ليحول النتيجة إلى التعادل من خلال هدفين سجلهما البيدل مانويل فاييخو وهوغو جيامون في الدقيقتين 72 و77.

وعاند الحظ فالنسيا في أكثر من كرة خطيرة ومنها انفراد شبه تام لغاميرو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع أهدره بتسديد الكرة عاليا ليكتفي الفريق بنقطة التعادل في هذه المباراة.

ورفع ألافيس رصيده إلى عشر نقاط ليتقدم إلى المركز الرابع عشر مقابل 12 نقطة لفالنسيا الذي قفز للمركز الثامن.