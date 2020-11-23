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لامبارد: "الطريق" إلى مستوى ليفربول وسيتي ما زال طويلاً

لامبارد تشيلسي
لامبارد يتولى تدريب تشيلسي للموسم الثاني

لامبارد: "الطريق" إلى مستوى ليفربول وسيتي ما زال طويلاً

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لندن - رويترز

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أكد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أنه سعيد بأداء فريقه في بداية الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه أوضح أنه يدرك أيضا أن الطريق للوصول لمستوى الإنجازات التي حققها مانشستر سيتي وليفربول في المواسم الأخيرة لا يزال طويلا.

ولفترة قصيرة تصدر تشيلسي الدوري الإنجليزي السبت الماضي بعد فوزه 2-صفر على نيوكاسل يونايتد قبل أن يتراجع للمركز الثالث من جديد بعد فوز توتنهام هوتسبير على مانشستر سيتي وانتصار ليفربول على ليستر سيتي.

وقال لامبارد في تصريحات نقلها موقع تشيلسي الرسمي على الإنترنت: بعد ثماني أو تسع مباريات فإنني أشعر بسعادة كبيرة لوجود فريقي في مركز متقدم. لكني لن أبالغ في سعادتي، نحن في موقع لائق. لكن الاستمرار في هذا الوضع على المدى الطويل هو التحدي المقبل بالنسبة لنا الآن.

وأضاف لامبارد: المهمة الأولى هذا العام كانت تقليص الفجوة مع مانشستر سيتي وليفربول فيما يتصل بالحفاظ على استقرار المستوى طوال الموسم، نعم نحن في تحسن لكن علينا التحلي بالواقعية والسعي للوصول لمثل هذه المستويات التي سبق ووصل إليها ليفربول وسيتي لكني سعيد بما نحن فيه الآن.

وسيلتقي تشيلسي مع رين الفرنسي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

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