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ليفربول يهزم ليستر بثلاثية ويتصدر الدوري

فيرمينو ليفربول
فيرمينو أحرز الهدف الثالث

ليفربول يهزم ليستر بثلاثية ويتصدر الدوري

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ليفربول - رويترز

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زاحم فريق ليفربول نظيره توتنهام على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه ليستر سيتي 3 - صفر يوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجل أحدهما جوني إيفانز، لاعب ليستر، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 21، فيما سجل ديوغو جوتا الهدف الثاني في الدقيقة 41، وفي الشوط الثاني، سجل روبرتو فيرمينو الهدف الثالث لفريق ليفربول في الدقيقة 86.

ورفع ليفربول رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف توتنهام، الذي تصدر الدوري السبت بفوزه على مانشستر سيتي 2 - صفر، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 18 نقطة في المركز الرابع.

وهذا هو الفوز السادس لفريق ليفربول في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مباراتين، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثالثة لفريق ليستر في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات.

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