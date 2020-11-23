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ميلان يستعيد الصدارة بعد الفوز على نابولي

ميلان نابولي
ميلان رفع رصيده إلى 20 نقطة

ميلان يستعيد الصدارة بعد الفوز على نابولي

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ميلان - د ب أ

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قاد النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش فريقه ميلان لاستعادة صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، التي فقدها لعدة ساعات، عقب فوز الفريق 3 - 1 على مضيفه نابولي يوم الأحد في قمة مباريات المرحلة الثامنة للمسابقة.

وتقدم ميلان بهدفين حملا توقيع إبراهيموفيتش في الدقيقتين 20 و54، لينفرد بصدارة هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 10 أهداف، متفوقا بفارق هدفين على أقرب ملاحقيه البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

وأشعل نابولي المباراة من جديد، عقب تسجيل درييس ميرتينز هدفا لأصحاب الأرض في الدقيقة 65، غير أن معاناة الفريق السماوي تضاعفت في اللقاء، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه تيموي باكايوكو لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 65.

واستغل ميلان النقص العددي في صفوف منافسه عقب تسجيل النرويجي ينس بيتر هاوجي الهدف الثالث للفريق الضيف في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ارتفع رصيد ميلان إلى 20 نقطة في قمة الترتيب، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه ساسولوفي المقابل، تجمد رصيد نابولي عند 14 نقطة، ليبقى في المركز الخامس بالترتيب .

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