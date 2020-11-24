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أسطورة هولندا: ميسي وغريزمان يلعبان مثل "طهاة المعجنات"

غريزمان مع ليونيل ميسي

أسطورة هولندا: ميسي وغريزمان يلعبان مثل "طهاة المعجنات"

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العربية. نت

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انتقد أسطورة كرة القدم الهولندية، ماركو فان باستن، ثنائي برشلونة ليونيل ميسي وأنطونيو غريزمان، وعلق على البداية السيئة لبرشلونة في الموسم الحالي.

وقال اللاعب السابق لميلان وأياكس في مقابلة مع قناة "زيقو سبورت": أنا لا أحب أداء ميسي، ولا توجد حاجة للالتفاف حوله، إنه يلعب بشكل سيئ، يلعب هو وغريزمان كطهاة المعجنات.

ماركو فان باستن
ماركو فان باستن

وأضاف: من الواضح أن ميسي ليس سعيدا بالوضع داخل برشلونة، وهناك أيضا فوضى بينه وبين غريزمان، ميسي ليس الشخص الذي نعرفه حتى الآن، كما أن غياب الجماهير عن المباريات أثر على عدم استعادة مستواه وحماسته.

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