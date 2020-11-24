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إبراهيموفيتش يهاجم لعبة "فيفا 21"

بيولي ميلان إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش في مباراة سابقة مع ميلان

إبراهيموفيتش يهاجم لعبة "فيفا 21"

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ميلان - د ب أ

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أبدى السويدي زالاتان إبراهيموفيتش نجم فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، استياءه من استخدام اسمه وصورته في شركة الألعاب الإلكترونية "إلكترونيك أرتس" المنتجة للعبة "فيفا 21" وذلك رغم توقيع الشركة شراكة مع النادي الذي يلعب له المهاجم المخضرم.

وكتب النجم السويدي المخضرم عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: من منح إلكترونيك أرتس الإذن لاستخدام اسمي ووجهي، هناك من يربح من خلال اسمي ووجهي بدون أي اتفاق. حان الوقت للتحقيق فى الأمر.

وكانت الشركة الأمريكية "إلكترونيك أرتس" أصدرت نسخة جديدة من لعبة كرة القدم "فيفا 21" في أكتوبر الماضي، لكنها في أغسطس الماضي أعلنت عن شراكة لسنوات عديدة مع ميلان والتي تمكن كلا العلامتين التجاريتين من تقديم ترفيه على مستوى عالمي ومن المرجح أن تشمل الصفقة أيضا النجم السويدي إبراهيموفيتش، الذي وقع في ديسمبر من العام الماضي على عقد جديد لفترة ثانية مع ميلان.

وربما لا يزال لدى اللاعب السويدي سبب للشكوى من استخدام صورته في الإصدارات السابقة من لعبة الفيديو.

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