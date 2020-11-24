مورينيو يحافظ على هدوء محرز مقابل 500 جنيه إسترليني

خسر جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، 500 جنيه إسترليني مقابل شراء قطعة من اللحم للاعبه ريغيلون، بعدما نجح في إبعاد خطورة الجزائري رياض محرز، في المباراة التي كسبها توتنهام "2-0" أمام مانشستر سيتي.

وكشف المدرب البرتغالي أنه دفع المبلغ لشراء اللحم للاعب الذي انتقل إلى الفريق اللندني في الانتقالات الصيفية الماضية، وحسب موقع "مينتوس20" فإن قطعة اللحم كان مكافأة للظهير الإسباني بعدما نجح في إبقاء رياض محرز هادئا في فوز توتنهام على مانشستر سيتي.

وانتصر ريغيلون على النجم الجزائري، يوم السبت الماضي، حيث أفشل المراوغات الأربع التي حاولها محرز مع لاعب ريال مدريد السابق.

بينما رأيت تقارير صحافية أخرى، أن مكافأة اللحم جاءت بعدما تنبأ اللاعب البالغ من العمر "23 عاما" بأن توتنهام سيهزم سيتي.

ونشر المدرب البرتغالي صورة له مع ريغيلون على حسابه في "إنستغرام"، تظهر من خلالها قطعة اللحم مقدمة مع وجبة تقليدية في البرتغال وإسبانيا، وعلق مورينيو على الصورة، قائلا: الوعد كلفني 500 جنيه إسترليني، لكنني أوفيت بوعدي.

وانضم الإسباني ريغيلون إلى توتنهام في صفقة بلغت 28 مليون جنيه إسترليني، وأشار مؤخرا بمدربه مورينيو الذي ساعده في التأقلم والتألق مع توتنهام.