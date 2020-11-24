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بيبي يعتذر لجماهير أرسنال بعد طرده أمام ليدز

بيبي
بيبي اعتدى على أحد لاعبي ليدز في المباراة الأخيرة

بيبي يعتذر لجماهير أرسنال بعد طرده أمام ليدز

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لندن - رويترز

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تقدم نيكولا بيبي لاعب أرسنال بالاعتذار بعد طرده بسبب نطحة بالرأس ضد إزغان أليوسكي مدافع ليدز يونايتد في مباراة انتهت دون أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وتلقى بيبي بطاقة حمراء في الدقيقة 51 بعدما شاهد حكم الفيديو المساعد هذه اللقطة.

وكتب لاعب ساحل العاج البالغ عمره 25 عاما على "إنستغرام": لقد تسببت في إحباط فريقي في وقت حاسم في المباراة ولا يوجد أي أعذار على تصرفي، أشعر بأسف شديد وأود التقدم بالاعتذار إلى المشجعين وزملائي ومدربي وكل شخص آخر في النادي.

وتعرض بيبي وأليوسكي لإساءات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة، وأعلن أرسنال وليدز العمل مع السلطات المحلية لملاحقة المسؤولين عن ذلك.

وسيغيب بيبي عن المباريات الثلاث المقبلة لأرسنال في الدوري، لكنه يستطيع المشاركة في الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.

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