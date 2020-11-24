دوري الأبطال: تأهل تشيلسي وإشبيلية إلى دور الـ 16

حسم تشلسي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني تأهلهما إلى دور ال16 من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم باكرا بفوزهما بالنتيجة عينها 2-1 على مضيفيهما رين الفرنسي وكراسنودار الروسي تواليا، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة.

وتصدر تشلسي المجموعة برصيد عشر نقاط بفارق الأهداف عن إشبيلية ويتنافسان في الجولتين الأخيرتين على من سيحصل على المركز الأول للمجموعة بعدما ضمنا بطاقتي التأهل حسابيا، فيما تجمد رصيد رين وكراسنودار عند نقطة واحدة وبات التنافس الوحيد المحصور بينهما على المركز الثالث وبطاقة الترضية المؤهلة إلى دور الـ32 في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).