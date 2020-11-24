زيدان: كرة القدم لم تعد كسابق عصرها

يعتقد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن جدول المباريات المزدحم أصاب كرة القدم بضرر بالغ وقلل من متعة اللعبة حيث يستعد فريقه لمواجهة مضيفه إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا الأربعاء بتشكيلة ضربتها الاصابات.



وسيفتقد ريال مدريد جهود المهاجم البارز كريم بنزيمة والقائد سيرجيو راموس بسبب إصابات عضلية بينما يعاني لاعب الوسط المؤثر فيدريكو فالفيردي من كسر في الساق، ويغيب المدافع إيدر ميليتاو والمهاجم لوكا يوفيتش لإصابتهما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وكذلك ألفارو أودريوزولا.



ويتعرض جدول المباريات الأوروبية الذي تضرر بشدة بسبب جائحة فيروس كورونا لانتقادات متزايدة بعد إصابة العديد من اللاعبين البارزين وكان رونالد كومان مدرب برشلونة ويورغن كلوب مدرب ليفربول من بين أشد المنتقدين.



وقال زيدان في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء قبل مواجهة إنتر ميلان في سان سيرو: وصلنا إلى نقطة بدأنا نفكر عندها انه مع كل هذه المباريات وكل هذه الاصابات لم تعد اللعبة كسابق عهدها، هناك مباريات كثيرة جدا ولم نحصل على أي فرصة للاستعداد لهذا الموسم. لا أدري إن كانت الأمور ستصبح مختلفة لو كان جدول المباريات مختلفا. لا أرغب في اختلاق أعذار.



ويحتل ريال مدريد، الذي فاز 3-2 على ضيفه إنتر ميلان في وقت سابق هذا الشهر، المركز الثالث في المجموعة الثانية المتكافئة برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات. وانضم زيدان إلى أنطونيو كونتي مدرب إنتر، الذي يتذيل فريقه المجموعة بنقطتين، في وصف المواجهة بأنها مباراة نهائية.