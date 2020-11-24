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سوسييداد يعلن غياب ديفيد سيلفا بسبب إصابة عضلية

ديفيد سيلفا
سيلفا انتقل إلى سوسييداد مطلع الموسم الحالي

سوسييداد يعلن غياب ديفيد سيلفا بسبب إصابة عضلية

متابع الغاء المتابعة

مدريد - رويترز

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تعرض ريال سوسييداد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لضربة بعدما تأكدت إصابة لاعب الوسط المخضرم ديفيد سيلفا في عضلات الفخذ الخلفية ما سيبعده عن الملاعب لفترة من الوقت.

وشارك سيلفا في آخر ثماني مباريات لسوسييداد وساعد فريقه الجديد على الفوز بست مباريات متتالية ليتصدر الدوري بفارق ثلاث نقاط لكنه أصيب خلال الفوز 1-صفر على قادش يوم الأحد.

وأعلن سوسييداد يوم الثلاثاء في بيان أن سيلفا يعاني من شد من الدرجة الأولى في عضلات الفخذ الخلفية لكنه لم يوضح فترة غياب اللاعب.

وانضم سيلفا إلى سوسييداد في أغسطس الماضي بعد فترة حافلة بالألقاب والإنجازات مع مانشستر سيتي.

وسيغيب سيلفا عن مواجهة سوسييداد أمام ألكمار في الدوري الأوروبي يوم الخميس بينما تحوم شكوك حول مشاركته أمام فياريال في الدوري المحلي الأسبوع المقبل.

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